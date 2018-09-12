At, eşek eti kesenlere adli kontrolle tahliye

ADANA'DA tek tırnaklı hayvan etlerinin piyasayı sürüldüğü ihbarları üzerine başlatılan soruşturmalarda ele geçirilen kaçak hayvan(Tek tırnaklı) etleriyle ilgili 13'ü tutuklu, 19 şüphelinin "Suç örgütü kurma, yönetme, üyelik, yardım ve bozulmuş gıda ticareti" suçlarından yargılanmalarına başlandı. Suçlamayı kabul etmeyen tutuklu sanıklar adli kontrolle tahliye edildi. Hakim, izin olmadan 2 yıl boyunca sakatat ve et satışı yapılmasına rağmen hiçbir denetim yapmayan belediye ve il tarım müdürlüğü görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

TONLARCA AT, EŞEK ETİ

Adana Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nün kaçak, at, eşek ve katır kesimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Adana polisi, Yeşiloba ve Seyhan Mahallesi'ndeki 2 ayrı depoda 10 ton tek tırnaklı hayvan eti ele geçirdi. Operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen aralarında bu işler için suç örgütü kurarak yönettikleri ileri sürülen Çetin K. ile Nurettin S.'nin bulunduğu 13 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmayı tamamlayan Cumhuriyet Savcısı, sanıklar hakkında dava açtı.

KİMSE KABUL ETMEDİ

Adana 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya katılan tutuklu sanıklar ile tutuksuz sanıklar haklarındaki suçlamayı kabul etmedi. Bazı sanıklar, etleri inek eti olduğunu bilerek satın aldıklarını söyledi. Hakim, tutuklu sanıkların yurt dışı yasağı ile tahliyelerine karar verirken, 2 yıl boyunca at eti satan işyerlerine denetim yapmayan belediye ve tarım il müdürlüğü görevlileri hakkında yasal işlem yapılması için suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Duruşma, eksiklerin tamamlanması için ertelendi.