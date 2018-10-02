Melih ABİ: Sohbetiniz bol olsun beyler

Burası Yenidoğan Mahallesi'nde son durağa yakın bir bölge.

Kiremithane dolmuşlarının çalıştığı bir yer.

İki şoför yolu kapatmış sohbet ediyor.

Utanmadan.

Arkasındaki araç ise şoför efendilerin(!)sohbetinin bitmesini bekliyor…

Dolmuşçuların umurunda değil.

Çalınan kornalara da aldırmıyorlar.

Keyifleri geldikten sonra yolu trafiğe açtılar.

Kooperatifin başkanı;

Adamlar umursamadan yolu trafiğe kapatıyor.

Orası oldukça hareketli bir yol.

Milletin yolunu kesmeye hakları yok.

Sağa çekip sohbet de etmiyorlar…

Şunlara haddini bildir.

Bir daha yolu böyle kapatmasınlar.

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Mantaş-Ali Efendi-Ali Ağa- Yeşil Evler-Yeni Çay köy yoluna gidiş bozuk



Tarsus'a bağlı Mantaş- Ali Efendi- Ali Ağa- Yeşil Evler - Yeni Çay köy ulaşımının yapıldığı yol Yeşil mahalledeki kazı nedeniyle bozuk..

Bir çok köy yolunun geçiş güzergahı olan Yeşil mahallenin girişi önemli bir güzergah.

Emrah Kara, "Yolu boydan boya yaran bir çalışma.

3-4 aydan beri devam ediyor bitmedi.

Çilesini millet çekiyor" diyor.

Buradaki çalışmalar yüzünden trafik aksıyor.

Yapın şu yolları kardeşim yakında yağmurlu havalar başlar.

Orası çamur deryasına döner…

Millet daha perişan olur…