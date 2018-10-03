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Anamur Ticaret Odası’ndan üyelerine kredi desteği

KAMİL CÖMERTLER Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2018
Anamur Ticaret Odası’ndan üyelerine kredi desteği
ANAMUR Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri için kredi kapısını açtı. Yönetim Kurulu Başkanı Ferudun Torunoğlu, "Aylık brüt 1,85 faizli ve 6 ay anapara ödemesiz 12 ay eşit taksitli geri ödemeli toplam 18 ay vadeli Küçük ve Orta Ölçekli (KOBİ) üyelerimizin finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere Kobi Destek (Nefes) Kredisi kampanyası başlattı. Odalar Birliğimizce verilecek olan krediden daha çok üyenin faydalanabilmesi açısından banka tarafından uygun görülen her bir üyemiz için 50.000,00.-TL'ye kadar kredi verilmesi öngörülmüştür. Bankalar kefalet başvuru bedeli ve komisyonu dışında üyelerimizden herhangi bir masraf komisyon talep etmeyeceklerdir" dedi.
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Anamur Ticaret Odası’ndan üyelerine kredi desteği
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