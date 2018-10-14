Hükümlülerden üretime katkı

Mersin
'in Anamur İlçesinde bulunan T Tipi Açık Cezaevi'nde hükümlülerine sebze - meyve yetiştiriciliğinden, el becerilerine kadar çeşitli dallarda meslek öğretiliyor. Anamur Açık Ceza Evi'nde ekilebilecek alanlar, hükümlülerin elleri ile hayat buluyor. Cezaevi alanında 5 bin 500 metrekare tarımsal alandan, 3 bin metre karesinde çilek üretimi yapılırken, 170 adet de karadut ağacı dikilerek verim alınmaya başlandı. SATIŞA BAŞLANDI
Geçtiğimiz yıl Konya
Akşehir'e tayin olan Başsavcı Vedat Temel döneminde başlatılan ve Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener'in, olağanüstü çaba göstererek, tarım alanlarının genişletilmesi yönünde girişimleri ile cezaevi tarım alanının içinde, zeytinlik alanları genişletilerek muz serası yapımına da başlanılması planlanıyor. Şu ana hükümlülerin 700 zeytin fidesi diktikleri bunun yanında da Akdeniz
bölgesinde yetişen turfanda sebze yetiştirerek satışa başlandığı öğrenildi.