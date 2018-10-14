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Hükümlülerden üretime katkı

Hükümlüler tarafından üretilen domates, patlıcan, biber, kavun, karpuz, salatalık ve mısır, Ermenek ile Silifke Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğüne satılarak gelir elde edildi

KAMİL CÖMERTLER Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 14.10.2018
Hükümlülerden üretime katkı
'in Anamur İlçesinde bulunan T Tipi Açık Cezaevi'nde hükümlülerine sebze - meyve yetiştiriciliğinden, el becerilerine kadar çeşitli dallarda meslek öğretiliyor. Anamur Açık Ceza Evi'nde ekilebilecek alanlar, hükümlülerin elleri ile hayat buluyor. Cezaevi alanında 5 bin 500 metrekare tarımsal alandan, 3 bin metre karesinde çilek üretimi yapılırken, 170 adet de karadut ağacı dikilerek verim alınmaya başlandı.

SATIŞA BAŞLANDI
Geçtiğimiz yıl Akşehir'e tayin olan Başsavcı Vedat Temel döneminde başlatılan ve Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener'in, olağanüstü çaba göstererek, tarım alanlarının genişletilmesi yönünde girişimleri ile cezaevi tarım alanının içinde, zeytinlik alanları genişletilerek muz serası yapımına da başlanılması planlanıyor. Şu ana hükümlülerin 700 zeytin fidesi diktikleri bunun yanında da bölgesinde yetişen turfanda sebze yetiştirerek satışa başlandığı öğrenildi.
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Hükümlülerden üretime katkı
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