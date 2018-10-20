Dijital ekranlarda sinsi tehlike: mavi ışık

TEKNOLOJİNİN
eğitim ve okul hayatı içerisindeki kullanımının artışıyla birlikte dijital cihazlara maruz kalma saatleri de aynı oranda artış gösterdi. Dijital cihazlar karşısında geçirilen vaktin ortalama 11 saate çıkması ile birlikte birçok fiziksel ve psikolojik rahatsızlık da beraberinde geldi. Yaygınlaşan tablet, bilgisayar ve telefon kullanımıyla maruz kalınan mavi ışık
oranının arttığını belirten Dünyagöz Adana'dan Op. Dr. Özcan Evyapan hiç farkına varılmayan mavi ışığın göze verdiği zararları açıklıyor. Hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelen telefon, bilgisayar, tablet ekranları gerek çocuklar gerekse yetişkinler için tehlike saçıyor. Dijital ekranlardan yayılan mavi ışığın göz üzerinde yarattığı zararların kalıcı sonuçlara sebep olabileceğini belirten Op. Dr. Özcan Evyapan, "Dijital entegrasyonla birlikte gerek çocuklarımızın eğitim hayatında gerekse biz yetişkinlerin iş hayatında dijital cihazlara maruz kalma süremiz arttı" dedi.