Tekvando dostluk turnuvası sona erdi

TEKVANDO Federasyonu Adana İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan İller arası Dostluk Turnuvasına 6 ilden 200 sporcu katıldı. Şakirpaşa Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalarda minikler, yıldızlar, gençler ile büyükler bay ve bayan olmak üzere 4 kategoride yapıldı. Sporcular derece girmek için bir birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiği gözlendi.

SAYININ ARTMASINI İSTİYOR

Bölge Antrenörü Ahmet Ertuğrul Özdağ, Şakirpaşa Halk Eğitim Merkezi antrenörü Hasan Aldatmaz ile Adana bölge kulüplerinin iş birliği ile yapılan bu faaliyetin illerin kaynaşması açısından önemli olduğunu vurguladı. Özdağ, sık sık bu tip organizasyonlar yaptıklarını ifade ederek sporcuların müsabaka sayısının artması için çaba sarf ettiklerini söyledi.