Çikolatalı gasp

BUGÜN NELER OLDU

29 yaşındaki Yasin Yıldız, girdiği marketten önce limonata ve cips aldı. Bir süre müşteri gibi davranan Yıldız, kasaya giderek kurusıkı tabancayı kasiyer Hakan Çevik'e doğrultu. Kasiyer, "Kasayı aç! Paraları çıkar." diyen gaspçıya, "Anahtar bende yok açamam" diye cevap verdi. Bunun üzerine gaspçı Yıldız, reyondan aldığı çikolatayı kasiyere uzatarak, "Çikolatanın barkodunu okut kasa o zaman açılır" diyerek kasayı açtırdı. 3 bin lira para çalan gaspçı, olaydan 18 saat sonra Hatay'ın İskenderun ilçesindeki bir otel odasında yakalandı. Suçunu itiraf eden zanlı tutuklandı.Olay geçtiğimiz hafta Çarşamba günü Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi 3879 Sokak'ta bulunan bir süpermarkette meydana geldi. İddiaya göre; başını kapüşon, yüzünü atkıyla kapatan bir kişi markete girdi ve müşteri gibi alış veriş yapmaya başladı. Reyonlardan cips ve limonata alan zanlı, bir süre sonra kasiyer Hakan Çelik'in (31) yanına giderek belindeki kurusıkı tabancayı çıkardı. Gaspçı kasiyere, "Kasayı aç! Paraları çıkar. Yoksa ateş ederim. Şakam yok" dedi. Kasiyer Çelik şüpheliye, "Açamam. Kasa kilitli, anahtar mağaza sorumlumuzda" diye cevap verdi. Bunun üzerine gaspçı reyondan aldığı çikolatayı kasiyere uzatarak, "Çikolatanın barkodunu okut kasa o zaman açılır" diyerek kasayı açtırdı ve 3 bin lira parayı alarak marketten çıktı. Gaspçı kendisini kimsenin takip etmemesi için havaya bir el ateş ettikten sonra koşarak bölgeden uzaklaştı. Market çalışanı durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, bir taraftan kasiyerin ifadesini alırken diğer taraftan da markette ve bölgede güvenlik kamerası çalışması yaptı.Gasp dedektifleri, 35 güvenlik kamerasını izledi ve zanlının marketten yaklaşık 500 metre uzaklıktaki Selahattin Eyyubi Mahallesi 3819 sokakta bulunan bir eve girdiğini tespit etti. Market içindeki güvenlik kameralarından şahsın yüzünü tespit eden polis, sokakta bulunan evleri tek tek dolaşarak gaspçının Yasin Yıldız olduğunu belirledi. Silahlı yağma yapan Yıldız'ın olaydan sonra annesi F.Y.'nin evine gittiğini belirleyen ekipler, marketi soyan kişinin o olduğunu netleştirmek istedi. Markete girdiği sırada müşteri gibi davranmak için limonata ve cips alan gaspçının tuttuğu ürünler üzerindeki parmak izlerini alan Olay Yeri İnceleme ekipleri, gaspçının 7 yıl önce pasaport çıkaran Yasin Yıldız olduğunu kesinleştirdi. Polis, yaptığı araştırmada zanlının Hatay'ın İskenderun ilçesindeki bir otelde kaldığını tespit etti. Zanlı Yıldız, çaldığı paranın 2 bin 700 lirası ve olayda kullandığı kurusıkı tabancayla yakaladı. Suçunu itiraf eden gaspçı tutuklandı.