Arbel iki ödül birden aldı

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II. TürkiyeAltın Marka Ödüllerinde yılın girişimci iş adamı ödülünü ve Yılın Makarna Markası ödülünü Arbella aldı. İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi çerçevesinde bu yıl ikincisi düzenlenen "II. Türkiye Altın Marka Ödülleri" 1 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında 23 dalda yapılan halk oylaması sonucunda 990.577 oy kullanılırken, Arbella Makarna toplam 9004 oyla yılın makarna markası ödülüne layık görüldü. Arbel A.Ş ve Arbella Yönetim Kurulu Başkan vekili yapan Hasan Arslan; "Arbel ile başlattığımız girişimciliğimize 2009 yılından beri AGT olarak 5 kıtada 41 tesisi ile, ürünlerini Dünya Piyasasına ihraç eden, Kanada borsasında halka arz edilmiş, hububat ve bakliyat sektöründe dünya markası bir firma olarak devam etmekteyiz. Zirveye çıkmak önemlidir ancak orda kalmak ve devamlılığı sağlamak daha önemlidir. Güçlü olmak ve o güce inanmak gerekir Güçsüz bir adamın arkasında askeri olmaz. Ve zirve soğuk olur. Şahsım adına layık görülen ödül için teşekkür eder; şükranlarımı sunarım" dedi.