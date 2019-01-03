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kabiniyle duvar arasına sıkışan işçi öldü

Giriş Tarihi: 3.1.2019
ADANA'NIN merkez Yüreğir ilçesinde asansör kabiniyle duvar arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Dadaloğlu Mahallesi Mustafa Kemalpaşa Bulvarı'ndaki bir apartmanın asansör bakımını yapan Emre Adıyaman, asansör kabiniyle duvar arasında sıkıştı. Diğer işçinin haber vermesi üzerine yaralı Adıyaman, apartman sakinleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçi müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, binaya gelerek incelemede bulundu.
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Asansör kabiniyle duvar arasına sıkışan işçi öldü
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