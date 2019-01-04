41 kardelen okula döndü

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuk evliliklerini önlemek amacıyla 3 yıl önce başlatılan "Gelin Etmeyin Okula Gönderin" projesi kapsamında yürütülen çalışmalarla 41 kız çocuğu evlendirilmekten kurtarılıp eğitim hayatına kazandırıldı. Türkiye'de ilk kez kurulan Çocuk Gelin Çağrı Merkezi'nin de bünyesinde yer aldığı proje UNICEF'in dikkatini çekerek uluslararası kimlik de kazandı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Gaziantep Üniversitesi ve 19 sivil toplum kuruluşunun işbirliğiyle yürütülen Gelin Etmeyin Okula Gönderin Projesi, erken yaşta zorla yaptırılan evliliklerin önlenmesi konusunda kamusal bilinç oluşturmayı amaçladı. Proje çalışmaları kapsamında yaklaşık 40 kişilik eğitici grubu; Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde 160 okulda öğrenci ve velilere yönelik farkındalık eğitimi verdi.Merkez ilçelerin yanı sıra Oğuzeli, Nurdağı, Karkamış, Yavuzeli, Nizip, İslahiye ve Araban ilçelerinde de rehber öğretmenlere eğitici eğitimi yapılarak programın okullarda uygulanması sağlandı. Yaklaşık 40 bin kişiye eğitimcilerle çocuk evlilikleri konusu anlatıldı. Proje kapsamında Türkiye'de ilk kez 444 27 00 numaralı Çocuk Gelin Çağrı Merkezi de kurulan projede çağrı hattına gelen ihbarlar sayesinde örgün eğitimden koparılan, evlendirilmek üzere olan 41 kız çocuk eğitime kazandırıldı.