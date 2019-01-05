Öğretim elemanları karma sergi açtı

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Öğretim Elemanları, Gündoğdu Sanat Galeri'sinde 'Doku'dan Form'a' isimli karma sergi açtı. Birçok sergiye imza atan Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü Öğretim Elemanları bir araya gelerek, 'Doku'dan Form' a" isimli karma sergisi açtı. Sergide Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Öğretim Elemanları; Doç. Dr. F. Engin Alpat, Doç. Havva Halaçeli Metlioğlu, Öğr. Gör. Hande Bilvar, Öğr. Gör. Dr. Özlem Uslu, Arş. Gör. Tuğba Arabalı Koşar, Arş. Gör. Fazilet Ceyhanlı, Arş. Gör. Hale Yılmaz, Şansım Televi Boğa'ya ait eserler sergilendi. Tül, tela, keçe, ip, polyester gibi farklı malzemelerle çalışılan nakış, dijital baskı, dokuma eserler sanatseverler tarafından büyük beğeni topladı.