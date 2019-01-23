O proje için ilk kazma vuruldu

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Akdeniz Belediyesi'nin kentin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Kiremithane Mahallesi'nde bulunan ve Mersin'in tarihi dokusunu yansıtan tescilli tarihi yapıların yenilenmesini kapsayan 'Kiremithane Mahallesi Turizm Merkezi ve Sokak Sağlıklaştırma Projesi'nde ilk kazma vuruldu. Kentin en merkezi bölgesinde yer alan yerleşim yerinde başlayan yenileme çalışmaları tamamlandığında, Kiremithane Mahallesi'nin yüz yılı aşkın bir geçmişe tanıklık eden evleri, eski kimliğine ve tarihi dokusuna kavuşacak. Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, hem çalışmaları yerinde inceledi hem de mahalle sakinleriyle bir araya gelerek, yenileme projesi hakkında vatandaşları aydınlattı. Başkan Pamuk, yaptığı değerlendirmede, projenin 9 ay içinde tamamlanmasının hedeflendiğini belirterek, "Mahallemizde toplam 52 tescilli ev var. İlk etapta 22 tescilli evin restorasyonu yapacağız, ikinci etapta da kalan evleri restore edeceğiz. Çalışmalarımız bittiğinde burayı bir turizme merkezine dönüştüreceğiz" dedi.