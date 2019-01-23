Zeynep Berna’yı ezdi geçti, serbest kaldı

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yaya geçidinde karşıdan karşıya geçerken 19 yaşındaki ehliyetsiz ve alkollü sürücünün çarptığı 35 yaşındaki bir çocuk annesi kadın yaşamını yitirdi. Nöbetçi mahkeme sanığın adli kontrol ve bulunduğu ikametten ayrılmaması şartı ile tutuksuz yargılanmasına ve tahliyesine karar verdi. 16 Ocak akşamı, Zübeyde Hanım Bulvarı üzerindeki Masalpark tramvay durağı yaya geçidinde meydana gelen kazada, 25 Aralık Devlet Hastanesi istikametine seyreden Mehmet K. idaresindeki otomobil, Masalpark Durağı yaya geçinden kırmızı ışıkta geçen 35 yaşındaki Zeynep Berna Atay'a çarptı. Görgü tanıklarının ifadesine göre aşırı hızlı olan araç, yayaya çarptıktan 120 metre sonra yol kenarındaki bir ağaca da çarpıp ağacı kökünden söktükten sonra, tramvay korkuluklarını da devirip, tramvay hattına girerek durabildi. Berna Atay olay yerinde yaşamını yitirirken, araç sürüsü Mehmet K., açılan hava yastıkları sayesinde olaydan yara almadan kurtuldu. Mehmet K., çıkarıldığı mahkemede "Kazada bana yeşil ışık yanıyordu. Yaya önüme çıkınca ben de duramayarak çarptım" diyerek ikametinin sabit olması, kaçma şüphesinin bulunmaması ve öğrenci olması nedeniyle tahliyesini istedi. Mahkeme sanığın adli kontrol ve bulunduğu ikametten ayrılmaması şartı ile tutuksuz yargılanmasına ve tahliyesine karar verdi. Kazada yaşamını yitiren Zeynep Berna Atay'ın eşi Mehmet Atay, mahkemenin verdiği karara itiraz ettiklerini belirterek, "Sanık 210 promil ile aşırı derecede alkollü. Ehliyeti de yok. Eşime çarptıktan 120 metre sonra bir ağaca çarpıyor ve hava yastıkları açılıyor. Kazaya karışan aracın hızı en az 120 -140 kilometre demektir ki bu hız sınırının 70 kilometre olduğu yolda aşırı hızdan da fazlasıdır. Ayrıca çarpan sürücü yaya geçidi ve kavşağa yaklaşırken yavaşlamak ve önüne çıkan yayayı korna ile uyarmakla yükümlüdür" dedi. Yasal hakkımızı kullanarak tutuksuz yargılamaya itiraz ettik. Gelecek sonucu bekliyoruz. 6 yaşında annesiz kalan oğlumuza, annesinin ölümüne sebep olan adamın serbest kaldığını söylemek istemiyorum" şeklinde konuştu. Bu arada olay yerinde hazırlanan tutanakta, sürücünün çarptığı yayanın aracın ön camının üzerine düştüğü ve 74 metre sürüklenerek yol üzerinde durduğu, aracın ise 45 metre sonra önce bir ağaca sonra tramvayın korkuluk demirlerine çarparak durabildiği, sürücü Mehmet K.'nin 210 promil alkollü olduğundan ifade veremediği belirtildi.