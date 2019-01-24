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Ulusoy sergisini Sanko’da açıyor

Giriş Tarihi: 24.1.2019
Ulusoy sergisini Sanko’da açıyor
Semra Ulusoy, çeşitli tekniklerle hazırladığı eserlerini, 26 Ocak'ta Sanko Sanat Galerisi'nde sergileyecek. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Maliye bölümünde eğitimine devam etmekte olan sanatçı, aynı zamanda Konya Selçuk Üniversitesi Drama Eğitmenliği ve Eğitim Koçluğu gibi kişisel gelişim alanlarında çalışmalarını sürdürüyor. Sanko Sanat Galerisi'nde ikinci kişisel sergisini açacak olan sanatçı, yağlı boya resim goblen rölyef, kabartma, ahşap dekor aksesuar, ev tekstil ve takı tasarımı üzerinde çalışmalar yapıyor. Semra Ulusoy'un 26 Ocak Cumartesi günü saat 14.00'te açılacak sergisi, 22 Şubat'a kadar gezilebilecek.
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Ulusoy sergisini Sanko’da açıyor
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