Gebelik döneminde yapılacak doğru egzersiz doğumu kolaylaştırıyor

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi Hastanesi Uzman Fizyoterapisti Fatma Sökmez Ogün, gebelik döneminde yapılan egzersizlerin doğumu kolaylaştırdığını ve egzersiz yaparken güvenli olanların tercih edilmesi gerektiğini, uzmanlar tarafından önerilen egzersizlerin uygulanmasına rağmen kişiler sağlık sorunu yaşaması durumunda mutlaka bir hekime başvurması gerektiğini belirtti. Gebelikte egzersiz yapmanın çok önemli olduğunu söyleyen Fzt. Fatma Ogün Sökmez, bunun sebeblerinin, gebelerin fiziksel kondüsyonunu koruması, postür bozukluklarını önlemesi, dolaşım ve sindirim işlevlerini düzenlemesi, doğum için ihtiyaç duyulan kas aktivitesini desteklemesi, maternal kilo alımının kontrolünü sağlaması ve doğum sonrası toparlanmayı kolaylaştırması olduğunu söyledi. Ogün: "Fiziksel aktivite gerçekleştiren gebelerde doğum kolay gerçekleşebilmektedir. Gebelik döneminde yapılacak güvenli aktivitelerin başında yüzme, yürüme, düşük şiddetli aerobik egzersiz ve klinik pilates gelmektedir. Riskli olarak görülen aktiviteler ise jogging, areobik dans, jimnastik, basketbol, voleybol, buz pateni, kayak, su kayağı, hokey, tüm temas sporları, su altı sporları, yüksek irtifada yapılan egzersizler ve rekabet gerektiren tüm aktiviteler ise tehlikeli olarak kabul edilmektedir" dedi.