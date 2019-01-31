Gönülden dile nağmeler yankılandı

BUGÜN NELER OLDU

ÇukurovaGazeteciler Cemiyeti Türk Sanat Müziği Korosu, yeni yılın ilk konserini Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda verdi. Duygu Topal'ın sunduğu konser programında; Şef Aygül Altınok Tutu yönetiminde; Udi Orhan Karaoğuz, Kemanda Veysel Başözdeş, Kanunda Polat Göçen, Ritimde Emre Behmen, Hasan Saraç ve Sancar Tutu'nun yer aldığı saz heyeti ve koristler izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Konsere Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, Mali Sekreteri Mutlu Mete, Yönetim Kurulu Üyesi Sefa Saygıdeğer, Cemiyet üyesi gazeteciler Vahap Ünkat, Ramazan Şanıvar gibi isimler, bestekar ve güftekar Prof. Dr. Yılmaz Ergün, ÇGC Türk Halk Müziği Korosu Şefi Murat Kozan, Öğretmenler Korosu Şefi Faik Kasaboğlu ve çok sayıda Türk Sanat Müziği sever katıldı