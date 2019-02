Sazan sarmalı gerçek oldu

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazdığı hem oynadığı; 'Organize İşler: Sazan Sarmalı' adlı filmi Adana'da gerçek oldu. Halk arasında 'sazan sarmalı' da denilen işleri birbirine dolaştırma yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen Yasin E. (54) kendisini tanıyan polisler tarafından yakalandı. Suçlamayı kabul etmeyen şüpheli tutuklandı.

IBAN NUMARASINI GÖNDERDİ

İlk olay, 2016 yılında yaşandı. Yasin E., Diyarbakır'da meşrubatçılık yapan Bilal C.'ye telefonla ulaşıp, "Ben Mardin'de meşrubatçılık yapıyorum. İşlerim kötü gittiği için depodaki 120 bin lira değerinde malları 65 bin liraya satacağım" dedi. Bilal C. bu teklifi kabul etti. Bunun üzerine şüpheli, Adana'da kuyumcu Zeki Ö.'yü arayıp, "65 bin liralık altın almak istiyorum" dedi ve ondan kuyumcunun IBAN numarasını alarak Bilal C.'ye gönderdi. Bilal C., 65 bin lirayı verilen IBAN numarasına yatırınca şüpheli kuyumcuya giderek altınları aldı. Malları teslim almak isteyen Bilal C., dolandırıldığını anlayınca soluğu poliste aldı. Güvenlik kameralarından tespit edilen Yasin E., polis tarafından aranmaya başlandı. Zanlı Yasin E., Diyarbakır'da kombi satan Abdullah A.'ya telefonla ulaşarak "Elimde 150 bin liralık 35 adet kombi var. Nakit ihtiyacım olduğu için 65 bin liraya satabilirim" dedi.



KABUL ETMEDİ

Teklifi kabul eden Abdullah A., şüphelinin verdiği Iban numarasına parayı çıkardı. Yasin E. altınları almak için kuyumcunun yolunu tuttu. O anda bölgede devriye gezen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'nde görevli polisler, kuyumcudan çıkan kişinin 2016'da Zeki Ö.'yü dolandıran Yasin E. olduğunu fark ederek yakaladı. Emniyetteki sorgusunda suçlamayı kabul etmeyen zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.