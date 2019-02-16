Kanser hastası Romen, çareyi Türkiye’de buldu

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Romanya vatandaşı 57 yaşındaki eski futbol antrenörü E.R., kendisine konan yemek borusu kanseri teşhisi üzerine çareyi bir arkadaşının tavsiyesi üzerine geldiği Türkiye'de buldu. E.R, bundan yaklaşık 6 ay önce başlayan yutma güçlüğü ve kanlı kusma şikayetleri üzerine bulunduğu yerdeki bir hastaneye başvurdu. E.R, şikayetini değerlendiren doktorların istediği tahlil ve tetkikleri yaptırdıktan sonra yemek borusu kanseri olduğunu, hastalığın sıçrama yapmadığını öğrendi. Doktorlardan, yemek borusunun tam ortasında bulunan kanserli bölgenin ameliyat ile alınması gerektiğini de öğrenen E.R., ameliyat olmak için araştırma yaparken daha önce Türkiye'de tedavi olan bir arkadaşı Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Tarık Zafer Nursal'ı tavsiye etti. Kendisine ilk olarak telefon ile ulaşan E.R.'den Bükreş'teki hastanede yapılan tüm tetkik ve tahlil sonuçlarını göndermesini isteyen Prof. Dr. Nursal, akabinde ameliyat kararı alarak hastasını çalışmalarını yürüttüğü Adana'ya davet etti. Bunun üzerine acilen Adana'ya gelen E.R.'nin sonuçlarını son kez inceleyen ve fiziki muayenesini gerçekleştiren Prof. Dr. Nursal, ameliyat için hastasını tüm cerrahi işlemlerini gerçekleştirdiği hastaneye yatırdı. E.R.'nin ameliyatını göğüs kafesi açılmadan karın ve boyundan çalışarak gerçekleştiren Prof. Dr. Nursal, operasyonun ardından hastasını yoğun bakım ünitesine yatırarak takibine burada devam etti. E.R.'nin normal bir şekilde yemek yiyebilecek seviyeye geldiğine karar veren Prof. Nursal, kendisini normal servise aldı ve birkaç gün sonra da hastaneden taburcu etti.