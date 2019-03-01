MARFİ Otomotiv ödüle doymuyor

BUGÜN NELER OLDU

ISKUR Grup bünyesindeki MARFİ Otomotiv Türkiye'deki tüm Fiat bayileri içinde satış ve satış sonrası puanlaması sonucunda 'Bronz' ödüle layık görülürken satış sonrası performans ada ise Türkiye birinciliği ödülünü aldı. İstanbul'da düzenlenen törende Koç Holding Ceosu Levent Çakıroğlu, Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen ve Tofaş Ceosu Cengiz Eroldu tarafından taktim edilen ödülü ISKUR Grup Yönetim Kurulu 2.Başkanı İsmail Kurtul ve MARFİ Otomotiv Genel Müdürü Melih Sezal tarafından alındı. İkinci Başkanı İsmail Kurtul ve Genel Müdürü Melih Sezal, "Tüm olumsuz iklimlere rağmen sektör olarak güzel bir yıl geçindirdik. Pazardan satışların düşmesini hem üretici hem de satıcılar olarak endişe ile izlerken Hükümetimiz sektöre tam yerinde bir müdahale yaparak otomobil ve ticari araçlarda ÖTV ve KDV indirimlerine gitmesi sektöre can suyu oldu. Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın indirimleri 31 Mart'a kadar uzatıldığını açıklaması da sektöre derin bir nefes daha aldırmıştır" dedi.