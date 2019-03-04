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, portre resim sergisi açtı

Giriş Tarihi: 4.3.2019
Ressam Kurtuluş, portre resim sergisi açtı
Ressam Bengisu Muazzez Kurtuluş, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Sanat Galerisi'nde resim sergisi açtı. Sanatçı, yağlı boya tablolarından oluşan sergide, 10 yaşındaki oğlu ile yaptığı eserlerine de yer verdi. Sergide, sanatçının yağlı boya kullanarak hazırladığı 29 eseri yer alıyor. Bu eserlerin 7 tanesi ise 10 yaşındaki oğlu ile kolektif olarak hazırladığı eserlerden oluşuyor. Kurtuluş, doğa, toplum, kadın, dil temalarında hazırladığı eserleriyle bu alanlarda duyarlılık oluşturmak ve mesaj vermek istediğini söyledi. Kendisini 'güncel sanatçı' olarak tanımlayan Kurtuluş, video, enstalasyon ve performans gibi güncel sanat alanlarında da çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Kurtuluş, 10 yaşındaki oğlu Yusuf Renas Kurtuluş ile birlikte hazırladıkları 7 özel eseri de sanatseverlerin beğenisine sunduğunu ifade etti.
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Ressam Kurtuluş, portre resim sergisi açtı
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