Kadın sanayicilerle gurur duyuyoruz

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Adanalı kadın sanayiciler ile gurur duyduklarını belirterek, "Her biri ayrı bir başarı hikayesi yazıyor" dedi. Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, Adana Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kadın sanayiciler ve kadın çalışanlarla birlikte zaman geçirdi. AOSB'deki Kimteks Tekstil'de kadın sanayiciler ve tesislerdeki kadın çalışanlarla buluşan Sarıeroğlu, fabrikaya gelişinde AOSB Başkanı Bekir Sütcü, Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Kara, Kimteks Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Gözek, AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, Kadın Sanayiciler Platformu Temsilcisi Ayça Çelik, kadın sanayiciler ile tesislerin kadın çalışanları tarafından karşılandı. Kadın işçilerin çiçekler sunduğu Sarıeroğlu, daha sonra onlarla birlikte yemek yedi, sohbet etti. AOSB Başkanı Bekir Sütcü, Sarıeroğlu'nu konuk etmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, sanayicilere olan duyarlılığı, ziyaretleri ile sağladığı motivasyon ve verdiği desteklerden dolayı da teşekkür etti. Sarıeroğlu, AOSB'deki sanayicilerin gerek tüm çalışan haklarına gerekse kadın haklarına son derece saygılı olduğunu, buradaki tesislerle ilgili şikayet duymadıklarını belirtti. Sarıeroğlu, Adanalı kadın sanayicileri de kutlayarak, adeta bir başarı hikayesi yazdıklarını, bununla da gurur duyduklarını belirtti.