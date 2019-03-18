Melih ABİ: Mahallesini seven muhtar adayı çevreyi kirletmez

BUGÜN NELER OLDU

Seçimler yaklaştı, adaylar artık kendini tanıtmanın derdine düştü.Refüjlere, ağaçlara, duvar ve panolara asılan afişler.Emin Kurnaz muhtar adaylarının çevre kirliliği yaratmasından rahatsız."Muhtar mahallesini kirletmez.Evine çivi çakmayan insan her yere afiş yapıştırmaz.Duraklara, trafik işaretlerine, posta kutularına, çöp kutularına, okul ve kamu binaları duvarlarına afiş asmaz.Bunların her birinin ayrı ayrı işlevi var.Reklam yapmak istiyorsanız gazetelere reklam verin, reklam panolarını kullanın" diyor.Okurumuz haklı...Çevreyi kirletmeyin beyler.KAZALARDAN herkes şikayetçi ama gaza basmaktan da geri durmuyoruz.Yollarda birbiriyle yarış eden sürücüler var.Tarsus'tan Süleyman Ümit, "Tarsuslular olarak şehir içinde ralli yapan sürücülerden şikayetçiyiz.Hepimizin çocuğu var.Trafik magandaları yüreğimizi ağzımıza getiriyor.Geçtiğimiz günlerde Şehit İshak Mahallesinde aşırı süratli bir araç bisikletli gence çarpıp ölümüne neden oldu.Kent içinde sürat yapmayın" diyor.Yapmayın arkadaşlar canları yakmayın.Biraz yavaş.