Peter konıng zirveye oturdu

BUGÜN NELER OLDU

BU yıl beşincisi düzenlenen Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nda (Tour of Mersin), Belarus ekibi Minsk Bisiklet Kulübü şampiyon oldu, Almanya'nın Bike Aid takımından Hollandalı Peter Koning de turnuvanın genel klasman birinciliğini elde etti. Bisikletçiler, kentteki Cumhuriyet Alanı'ndan başlayan son etapta, turu merkez Yenişehir ilçesindeki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda tamamladı. 4 günde sporcuların 500 km mesafe kat ettiği turda Almanya'nın Herrmann Radteam takımı ikinci, Bike Aid takımı da üçüncü sırayı aldı.