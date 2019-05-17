Ben Bir Ağacım Sergisi açılıyor

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim Ana Bilim Dalı mezunu Raife Tokyürekyurt içi ve yurt dışında katıldığı resim yarışmalarında ödüller alıyor. Lili'nin Atölyesi "Ben bir ağacım" başlıklı sergisi, 20 Mayıs 2019 pazartesi saat 18.00'de Adana 75. Yıl Sanat Galerisinde izleyiciyle buluşacak. Sergi 27 Mayıs tarihine kadar açık kalacak. Sergide Alisait Atçı, Eymen Çınar, Elif Ece Çürük, Pınar Durukan, Ayşe Mehlika Eker, Mustafa Elmacı, Alp Erturan, Ece Erturan, Alper Fidan, Baybars Ilgaz, Deniz Kolay, Elif Derin Mıcır, Zeynep Öz, Asya Özkan, Tibet Özkan, Asu Işıl Özsöyler, Damla Sınmaz, Elif Su Sicimoğlu, Bilge Şahbaz, Ayça Ünal, Sema Nur Yardım, Zeynep Defne Yardım isimli öğrencilerin eserleri yer alacak.