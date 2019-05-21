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ÇÜSAMER’ın konuğu Müsteşar Staehle oldu

Giriş Tarihi: 21.5.2019
ÇÜSAMER’ın konuğu Müsteşar Staehle oldu
KISA adı ÇÜSAMER olan Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Stratejik Araştırma Merkezi dünyanın belli bölgelerini hukuksal, siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel yönlerden incelemek, söz konusu bölgelerle ilişkilerin geliştirilmesine yönelik olarak disiplinlerarası bir yaklaşımla bilimsel araştırmalar ve uygulamalar yapmak amacıyla kurularak üniversite, sanayi, çevre ve toplum ilişkileri arasında koordinasyonu geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda ÇÜSAMER yönetimi Uluslararası Politikalar seminerleri düzenleyerek öğrencilerle konunun uzmanlarını bir araya getiriyor. ÇÜSAMER tarafından düzenlenen Uluslararası Politika Seminer serisi kapsamında Almanya Büyükelçiliği'nde görevli Müsteşar Stefan Staehle öğrencilerle buluştu. İ.İ.B.F. IV. Blok Konferans Salonu'nda gerçekleşen seminerin konusu ise "Almanya'nın Avrupa Politikası" oldu. Seminer Müsteşar Staehle'in Almanya'nın birleşmesi ve AB entegrasyonu, Brexit, AB'nin değerleri ve göçmen politikası, Türkiye-AB ilişkileri ve vize serbestisi hakkında bilgi vermesiyle başladı.
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ÇÜSAMER’ın konuğu Müsteşar Staehle oldu
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