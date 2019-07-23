Şehit aileleri ve yakınları Vali Demirtaş’ı ziyaret etti

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Adanalı şehitler, Uzman Çavuş Samet Kaya, Polis Memurları İbrahim Derindere, Hacı Ahmet Öztürk ve Mehmet Oruç ile Şehit Er Samet Özdemir'in aileleri ile yakınları Vali Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti. Daima yanlarında olduğunu belirttiği şehit aileleri ve yakınları ile sohbet eden Vali Mahmut Demirtaş, vatan ve millet için canlarını veren tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Ziyarete şehit Uzman Çavuş Samet Kaya'nın hemşire olan eşi Leyla Kaya ve kayınbiraderi Ferhat Şengözlü, şehit Polis Memuru İbrahim Derindere'nin Eşi Şeyma Nur Derindere ve baldızı Ayşegül Bolat, Şehit Er Samet Özdemir'in babası Abdurrahman Özdemir, Şehit Polis Memuru Hacı Ahmet Öztürk'ün babası Ahmet Öztürk ile kardeşleri Mustafa ve Enes Malik Öztürk, Şehit Polis Memuru Mehmet Oruç'un eşi Kübra Oruç ve baldızı Polis Memuru Dilek Can'ı ağırlamaktan büyük onur duyduğunu ifade eden Vali Demirtaş, şehit aileleri ve yakınlarının dile getirdikleri konuların takipçisi olacağını söyledi.