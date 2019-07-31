Silifke teşkilatından beraberlik yemeği

BUGÜN NELER OLDU

Birlikve beraberlik yemeğinde konuşan AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mustafa Çetin, "Böyle havası, doğası ve çam kokusuyla bürünmüş muhteşem bir ortamda hep bir arada olmaktan çok mutluyuz. Amacımız bir araya gelerek bu güzel kentimiz için birlik ve beraberlik duygusu ile birbirimize daha fazla sarılmak ve kaynaşmaktır. Bu güzel günde bizleri yalnız bırakmayan, bizlerden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Mersin Milletvekilimiz Zeynep Gül Yılmaz hanımefendiye ve Silifke Belediye Başkanvekilimiz Sadık Altunok ve MHP İlçe Başkanımız Levent Nogay'a teşekkür ediyoruz. Birlik beraberliğimiz hiç bozulmasın. Bundan daha güzel bir atmosfer olamaz. Silifke'de birleşme, bütünleşme ve büyüme adına üzerimize düşen bütün çalışmaları sergileyeceğiz" diyerek uzlaşı içerisinde çalışmalara devam ettiklerini bildirdi.