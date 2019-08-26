Savaştan kaçtı üniversite bölüm birincisi oldu

yaşındaki Roba Alislam Abousaleh Mersin'de okula giderek hem Türkçe öğrendi hem de lise öğrenimi tamamladı. Daha sonra Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'na (YÖS) giren Roba Alislam Abousaleh, Çukurova Üniversitesi'nde kazandığı Diş Protez Teknolojisini, bölüm birincisi olarak bitirirken aynı zaman da açıktan okuduğu ilahiyat fakültesinden de yüksek onur belgesi alarak mezun oldu. En büyük hayalinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la tanışmak olduğunu söyleyen Roba Alislam Abousaleh, "Başkan Erdoğan'a ilk önce kucak açarak bizi Türkiye'ye kabul ettiği için teşekkür ederdim. Daha sonra onu utandırmamak için çok çalışarak okuduğumuzu söylerdim" dedi.

"TÜRKÇE BİR KELİME BİLE BİLMİYORDUM"

Türkiye'ye ilk geldiğinde bir tek kelime bile Türkçe bilmediğini söyleyen Roba Alislam, "Suriyeli çocuklar için okul açılınca eğitimimiz yarım kalmasın diye okula kaydolduk. Babam üniversite mezunu olduğu için bu okulda öğretmenlik yapmaya başladı. Bir süre sonra ben Dumlu Pınar İmam Hatip Lisesi'ne kaydımı aldırdım. Sınıfta 6 Türk 6 Suriyeli öğrenciydik. Geçen o süre zarfında sadece 'Nasılsın?' ve 'Ne yapıyorsun?' demeyi öğrenmiştim. Türk arkadaşlarım sınıfta kendi aralarında konuşup gülünce ben bunlar neye gülüyor acaba diye merak ettim ve sırf merakımdan Türkçeyi öğrenmeye karar verdim. O sayede Türkçeyi öğrendim" diye konuştu. Liseyi bitirdikten sonra Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'na (YÖS) girerek Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunu kazandığını söyleyen Roba Alislam, "Trene atlayarak Adana'ya geldim. İlk kez ailemden ayrılmıştım. Üniversiteye geç kaydolduğum için yurtlar doluydu. Trende tanıştığım arkadaşlarımla beraber ev tuttum. O sırada aileme yük olmamak için dershanede Suriyeli çocuklara Türkçe dersi vermeye başladım. 2'inci sınıfta okurken açık öğretimde ilahiyat fakültesine kaydoldum. Okulumu bölüm birincisi olarak bitirirken açıktan okuduğum ilahiyat fakültesini de yüksek onur belgesiyle tamamladım" dedi.

"HAYALİM BAŞKAN ERDOĞAN'LATANIŞMAK"

En büyük hayalinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la tanışmak olduğunu belirten Suriyeli Roba Alislam Abousaleh, "Sayın Erdoğan'a ilk önce kucak açarak bizleri Türkiye'ye kabul ettiği için teşekkür ederdim. Daha sonra onu utandırmamak için okuduğumuz söylerdim. Boş oturmayarak verilen imkanları değerlendirdiğimizi anlatırdım. Keşke bizde Türkiye'de doğup büyüseydik. İlk kez Türkiye'ye geldiğimde okulları, hastaneleri ve yolları görünce ailece çok şaşırmış ve 'Keşke Erdoğan bizim liderimiz olsaydı o zaman dünyayı fet etmiştik' dedik" dedi.