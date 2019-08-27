Suriyeli işadamı Tatari Türkiye’de yatırım yaptı

Suriye'deki İç Savaş'tan kaçarak Kahramanmaraş'a gelen Hüssam Eddin Tatari, kurduğu tekstil fabrikasında, kentte yaşayan 800 kişiye iş imkanı sağladı. Vali Vahdettin Özkan'ın işyerinde ziyaret ederek başarı belgesi verdiği Suriyeli işadamı, "Muhammed El Sayir Ensar ve muhacir kardeşliğinin yaşandığı Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ülkenin güzel insanlarına teşekkür ediyorum. İşletmeyi her geçen gün daha da geliştirerek, Türkiye'ye olan vefa borçlarımı bu şekilde ödemeye çalışıyorum" dedi. Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Suriye'deki iç savaştan kaçarak ailesiyle birlikte geldiği Kahramanmaraş'ta kurduğu tekstil fabrikasında 600'ü Kahramanmaraşlı 200'ü Suriyeli sığınmacı olan 800 gence iş istihdamı sağlayan Hüssam Eddin Tatari'yi iş yerinde ziyaret ederek, ülke ve kent ekonomisine sunduğu katkıdan dolayı başarı belgesi verdi. Suriye'de başlayan Esad zulmünün ardından 2013 yılında ülkesinde barınamayacağını anlayan Hüssam Eddin Tatari, servetinin büyük bölümünü ülkesinde bırakarak Türkiye'ye sığındı. Kahramanmaraş'a gelen Tatari, burada kardeşi ile birlikte bir İtalyan ve bir Alman'ın da ortaklığıyla tekstil fabrikası satın aldı. 600'ü Kahramanmaraşlı 200'ü ise Suriyeli sığınmacılardan oluşan 800 kişiye iş istihdamı sağlayan Hüssam Eddin Tatari '' TANDP iç ve Dış Ticaret Ltd. Şti '' adında kurduğu tekstil fabrikası ile şehir ve ülke ekonomisine önemli katma değer sağladı.

TEŞEKKÜR BELGESİ VERİLDİ

Tatari son 2 yılda kentte en çok ihracat yapan firmalar arasına girdi. Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan önceki gün Hüssam Eddin Tatari'yi iş yerinde ziyaret etti. İşletmede incelemelerde bulunan vali Özkan Çalışanlarla sohbet etti. Vali Özkan Kahramanmaraş ve ülke ekonomisine yaptığı katkılardan dolayı başarı Hüssam Eddin Tatariye katkılarından dolayı başarı belgesi vererek teşekkür etti.



TÜRKİYE'YE OLAN VEFA BORCUMU ÖDEMEYE ÇALIŞIYORUM

Vali Özkan'ın ziyaretinden büyük mutluluk duygunu ve kendilerine moral aşıladığını söyleyen Hüssam Eddin Tatari Türkiye'ye ve halkına teşekkürü, açtığı fabrikada hem istihdam sağlayarak hem ülkenin ekonomisine katkı sağlayarak yaptığını belirtti. Tatari '' Muhammed El Sayir Ensar ve muhacir kardeşliğinin yaşandığı Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ülkenin güzel insanlarına teşekkür ediyorum. İşletmeyi her geçen gün daha da geliştirerek, Türkiye'ye olan vefa borçlarımı bu şekilde ödemeye çalışıyorum. Türkiye, Türk halkına ve sayın Erdoğan'a ne kadar güzel şeyler varsa söylemek yeterli değildir. Hem Teşekkür hem de dua ediyoruz '' dedi.