Cephanelik ele geçirildi

Adana'da polisin sabit uygulama alanı ve ara sokaklarda yapılan şok uygulamalarda, 45 ruhsatsız silah ve bu silahlara ait 176 mermi ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde; narkotik suçlarla mücadele, terör, kaçakçılık, organize suçlar ve çocuk şube müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla gerçekleştirilen sabit nokta ve ara sokakta yapılan uygulamalarda 61 bin 297 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Ayrıca 21 bin 847 araç kontrol edildi. Yapılan aramalarda gizli bölmelere saklanılan 15 ruhsatsız tabanca, 99 fişek, 15 ruhsatsız tüfek, 39 kartuş, 12 kuru sıkı tabanca ve 38 fişek ele geçirildi. 302 araca eksikleri yüzünden işlem yapıldı. Ayrıca 6 adet de çalıntı motosiklet bulundu. Bin 300 yabancı uyruklu şahıs da kontrol edilerek evraklarını ibraz edemeyen yabancı uyruklu şahıslar sınır dışı edilmek üzere Adana İl Göç İdaresine teslim edildi.

143 KİŞİ YAKALANDI

Uygulamada 47 iş yeri kontrol edilip 143 aranan şahıs yakalanırken, 99 yoklama kaçağı da yakalanarak askerlik şubesine teslim edildi. Bunların yanı sıra yapılan aramalarda 6 kilo kaçak nargile tütünü, 45,1 gram esrar, 36 uyuşturucu hap ve 918 cinsel içerikli hap ele geçirildi. Uygulamaların vatandaşın huzur ve güvenliği için devam edeceği öğrenildi.