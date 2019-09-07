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196 bölümün başvuruları devam ediyor

Giriş Tarihi: 7.9.2019
196 bölümün yatay geçiş başvuruları devam ediyor
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en çok tercih edilen üniversitesi olan Yakın Doğu Üniversitesi'ne 2019- 2020 Akademik Güz Dönemi yatay geçiş başvuruları devam ediyor. Bir başka yükseköğrenim kurumunda eğitimlerine devam eden ve Yakın Doğu Üniversitesi'nde bulunan 196 bölümden herhangi birine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler, Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü'ne başvurularını yapabilecekler. Yatay geçişler için 16 Eylül 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar başvuru yapılabilecek. Yatay geçiş başvuru koşulları ile özel burs imkanları hakkında detaylı bilgiye www.neu.edu.tr web sayfasından veya +90 392 223 64 64 no'lu (dahili 5211- 5213-5214-5215) telefondan ulaşılabilir.
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196 bölümün yatay geçiş başvuruları devam ediyor
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