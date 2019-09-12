Her şey bir gülücük için

BUGÜN NELER OLDU

Şey Bir Gülücük İçin Derneği, "Boyalı Okullar Gülümseyen Çocuklar" projesi kapsamında öğrencileri yeni öğretim yılına motive etmek için Atatürk İlkokulu'nun duvarlarını rengarenk boyadılar. Proje sorumlusu Sevilay Kaplan, boyamanın öğrencilerin olumlu enerji verdiğini söyledi. Duvarı fırçalarla boyayıp, resimler çizen ve ellerinin izlerini çıkaran miniklerin mutluluğu gözlerinden okundu. Öğrenciler müzik ile doyumsuz bir gün geçirip yeni öğretim yılına motive oldular. Dernek Başkanı Harun Kaplan "Çocuklarla etkinliklerimiz ve projelerimiz bundan sonra sürekli devam edecek. Onları mutlu görmek bizleri daha da mutlu ediyor" dedi.