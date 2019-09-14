Çocuklardan insanlık dersi

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MERSİN'İNAnamur ilçesinde sokakta buldukları 100 lirayı caminin girişine bırakan 4 çocuk, herkesin takdirini topladı. Güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülenen çocuklar, herkese insanlık dersi verdi. Edinilen bilgiye göre, 2 gün önce Yeşilyurt Mahallesi'nde sokakta futbol oynayan 4 çocuk, 100 lira buldu. Çevrede parayı verecekleri kimseyi bulamayan çocuklar, yakınlarında bulunan Otogar Camisine gitti. Burada da kimseyi bulamayan çocuklar, caminin kapısından parayı içeri bıraktı. Sabah camiye gelen din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Metin Yıldırım, parayı buldu. Güvenlik kamerasını inceleyen Yıldırım, parayı 4 çocuğun bıraktığını gördü. Gören herkesin takdirini toplayan çocuklar, herkese insanlık dersi verdi. Camide geçici imamlık yapan Yıldırım, yolda buldukları parayı cami girişine bıkan çocukları gördüğünde hem şaşırdığını hem de sevindiğini söyledi. Akşam vakti camiye geldiğinde 100 lirayı bulduğunu söyleyen Yıldırım, "Kamera görüntülerini inceledim. Kamera görüntülerinde 4 tane 8 ile 12 yaş arası çocuğumuzun sokakta bulduğu parayı camiye getirip güvenli şekilde bıraktıklarını gördüm. Bu beni çok duygulandırdı" dedi.