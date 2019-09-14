Geleceğin hekimleri beyaz önlüklerini giydi

BUGÜN NELER OLDU

MERSİN Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan 200'den fazla öğrencinin katılımıyla 'Beyaz Önlük Giyme Töreni' gerçekleştirildi. Törene, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Kaya, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Hakan Öztürk, Tıp Fakültesi akademik personeli ile idari personeli, öğrenciler ve aileleri katıldı. Prof.Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi'nde gerçekleşen törende bir konuşma yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Kaya, "Genç meslektaşlarım, uzun ve her anlamda yorucu bir üniversite hazırlık sürecini atlattıktan sonra üniversiteli oldunuz. Sizi ve bu süreçte elinden geldiğince destekleyen ailelerinizi kutluyorum. Tıp Fakültemiz yetişmeniz için her türlü altyapıya sahip" dedi.