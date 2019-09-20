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’de kantalup kavunu 4 ülkeye ihraç ediliyor

HAYRETTİN YENEL Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2019
Niğde’de kantalup kavunu 4 ülkeye ihraç ediliyor
NİĞDE'DE üretilen "kantalup" cinsi kavunlar, Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle kurulan tesiste işlenerek İngiltere, Hollanda, Singapur ve Dubai'ye ihraç ediliyor. Vali Yılmaz Şimşek, Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz ve Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş ile Çukurkuyu beldesi Tümen mevkisinde Kırsal Kalkınma Ekonomik Yatırımlar Destek Programı kapsamında 1 milyon hibe desteği ile yaklaşık 3 milyon lira maliyetle kurulan paketleme ve işleme tesisini ziyaret etti. Vali Şimşek ve beraberindekiler, daha sonra üretimde 3. sırada olan elma ve yeni bir ürün olan naşi (Japon) armut bahçelerini gezerek hasat yaptı. Şimşek, ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayalı Niğde'de son yıllarda güzel gelişmeler olduğunu söyledi. Ürün çeşitliliğiyle beraber tesisleşmenin de arttığını belirten Şimşek, "Girişimcimiz 500 dönümlük arazide 'kantalup' cinsi kavun ve çekirdeksiz karpuz üretimi gerçekleştiriyor" dedi.
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Niğde’de kantalup kavunu 4 ülkeye ihraç ediliyor
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