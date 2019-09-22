Yakın Doğu’nun web sitesi yenilendi

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi Hastanesi'nin yenilenen resmi web sitesi ile hastalara online hizmetler verilmeye başlandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en çok ziyaret edilen sağlık kurumu web sitesi www.neareasthospital. com yenilendi. Ana ve alt sayfa tasarımları tamamen değiştirilen site modern ve teknolojik bir görünüme kavuşurken, online hizmetler ve kullanıcı dostu uygulamalarla, web sitesi üzerinden sunulan hizmet yelpazesi genişletildi. Yenilenen siteyle birlikte hayata geçirilen online hizmetler uygulaması, ziyaretçilere birbirinden farklı hizmetlere erişim ve kullanım kolaylığı sunuyor. Online hizmetler yelpazesi altında yer alan bu uygulamalardan bazıları online randevu, laboratuvar sonuçları, fiyat sor, e-geçmiş olsun, e-tebrikler. Online randevu hizmetlerinden yararlanmak isteyen ziyaretçilerin randevu taleplerine ilişkin formu doldurmaları halinde, çağrı merkezi temsilcisi tarafından aranarak doktor randevuları oluşturulabiliyor.