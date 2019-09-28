‘Sıfır Atık Projesi’ ile 11 bin 135 ağaç kurtarıldı

BUGÜN NELER OLDU

Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2017 yılında sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde oluşan atıkları kontrol altına almak ve gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak adına hayata geçirilen 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında, Mersin Şehir Hastanesi'nde 655 ton kağıt atık toplanarak 11 bin 135 ağaç kurtarıldı. Mersin Şehir Hastanesi hizmete girdiği 2017 yılından bugüne 'Sıfır Atık Projesi' çerçevesinde, 655 ton kağıt atık toplanarak 11 bin 135 ağacın kurtarılırken, elde edilen organik gübre ise 'Sıfır Atık Bahçesi'nde çiçeklerde kullanılıyor. Uygulanan proje çerçevesinde, 13 ton bitkisel atık yağ toplanarak 14 milyon 500 bin litre suyun kirlenmesi önlenirken, 2 bin 500 adet pil atığı ile 10 bin metrekare toprak ve 2 bin metreküp su kaynağının kirlenmesi önlendi.