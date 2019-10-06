Oğuz Ceylan’ın gözü milli takım’da

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nde sağ bekte görev alan Oğuz Ceylan, çok çalıştığını ve Milli Takım'da yer almak istediğini söyledi. Ceylan, Gaziantep Futbol Kulübü'ne geçen sezon devre arasında geldiğini hatırlatarak, kısa sürede Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdiklerini dile getirdi. Kulübüyle beraber kendisinin de ilk kez bu sezon Süper Lig ile tanıştığını belirten 29 yaşındaki sağ bek oyuncusu, "Burada geçen sezon çok güzel bir aile ortamı yakaladık. Bunun sonunda da zaten şampiyonluk geldi" dedi. Tecrübeli oyuncu bazı transferlerin geç gelmesi nedeniyle bu sezon kamp dönemini eksik tamamladıklarını aktardı. TARAFTARIMIZ BİZİ BIRAKMASIN

Oğuz Ceylan, "Bence, transferler daha erken gelseydi Fenerbahçe maçı farklı olabilirdi. Sezonun ilk maçıydı ve çok farklı bir atmosfer vardı. Zaten Fenerbahçe maçını kaza olarak görüyoruz. Şu an iyi gidiyoruz. Takım her hafta üstüne koyarak gidiyor ve böyle de devam edeceğiz. Çok kaliteli futbolcularımız var. Takım olma bilinci de çok iyi yerleşiyor" dedi. Önceki sezonlarda taraftar sıkıntısı yaşayan bir kulüp olduklarını ancak her geçen gün taraftarın kendilerine çok daha fazla kucak açtığını aktaran tecrübeli futbolcu, "Süper Lig'deyiz ve burada Gaziantep'i tek takım olarak temsil ediyoruz. Bizler ne kadar iyi sonuç alırsak daha fazla taraftar çekeceğiz. Bizi yalnız bırakmasınlar. Çok güzel başarılar elde edeceğiz" diye konuştu.

SONUÇLAR BIZI REHAVETE SOKMAMALI

Ceylan, son dönemlerde artan bir grafik ortaya koyduğuna dikkati çekerek, "Bireysel olarak ben daha önce hiç görmediğim bir kamp dönemi geçirdim. Sadece benim değil tüm arkadaşlarımın performansı artıyor. Bireysel olarak çok çalışıyorum. Şu an bir şey elde etmiş değiliz aslında çünkü daha 6 hafta geride kaldı. Elde edilen sonuçlar bizi rehavete sokmamalı. Daha çok çalışıp daha iyi olacağız" dedi.



ÜÇ BÜYÜKLER NEDEN OLMASIN?

MILLI takımın her zaman hayallerini süslediğini belirten Oğuz Ceylan, "Tartışmasız her Türk futbolcunun istediği yer Milli Takım'dır. Benim asıl hedefim de Milli Takım. Şu an en üst lig olan Süper Lig'de forma giyiyorum. Hedefim 3 büyükler ve Avrupa. Yaşım 29. O yüzden Avrupa olmayabilir ama 3 büyükler ve Milli Takım neden olmasın" diye konuştu.