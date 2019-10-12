Adanalı sanayicilere ‘Arabuluculuk’ anlatıldı

BUGÜN NELER OLDU

Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Müdürlüğü'nce, AOSB Akademi kapsamında, alanında en etkin kişilerin katılımı ile ticari anlaşmazlıklarda önemli bir çözüm merci olan "Arabuluculuk" uygulaması tüm yönleriyle anlatıldı. AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Seyhan Salonu'nda düzenlenen seminerin açılışındaki konuşmasında, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Dairesi Başkanlığı destekleri ile gerçekleştiren "İş Uyuşmazlıklarında ve Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Arabuluculuk" konulu seminerde verecekleri değerli bilgilerden dolayı Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Dairesi Başkanı Umut İlhan Durmuşoğlu ve diğer konukları ile seminerin katılımcılarına teşekkür etti. Arabuluculuk sisteminin sanayicilere, özellikle yurt dışına ihracat yapan firmalara çok katkı sağladığını ve yaptıkları ticaretin daha güvenilir olmakla birlikte iş yükünü hafiflettiğini belirten Başkan Bekir Sütcü, "Bu anlamda bugünkü eğitimin çok faydalı olacağına inanıyorum" dedi. Seminere, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Dairesi Başkanı Umut İlhan Durmuşoğlu, Av.Arabulucu Eğitmen Yurdagül Gündogan, Av. Arabulucu Yusuf Burak Aslanpınar ve Avukat Arabulucu Umut Metin konuşmacı olarak katıldı. Arabuluculuk Dairesi Başkanı Umut İlhan Durmuşoğlu, Arabuluculuk Kanun ve Yönetmeliği yürürlüğe girdiğinde Türkiye'de resmi anlamda arabulucu olmadığını anımsattı.