Tekstilin başkenti Adana

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Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği bölümü ev sahipliğinde Ulusal Çukurova Tekstil Mühendisliği Kongresi gerçekleştirildi. Mithat Özsan Amfisi'nde yapılan kongreye Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyhan Tükel, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mesut Başıbüyük, Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.Açılışı Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Tekstil Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tuğrul Oğulata yaptı. Prof. Dr. Oğulata kongrenin amacını, "Tekstilin farklı alanlarında yapılan güncel bilimsel çalışmaların değerlendirilmesine ve gerek akademisyenlerin, gerekse sektörde emek harcayan mühendis ve sanayicilerin fikir alışverişine zemin hazırlamak ve ilgili tarafları bir araya getirmek" olarak açıkladı.Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mesut Başıbüyük ise Adana'nın güzelliklerinden bahsederek tekstil sektöründe Adana'nın yerinin ise farklı olduğunu ifade etti. Adana'nın tekstilin baskenti olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Başıbüyük endüstriyel birikimi yüksek olan bir merkezde bu kongrenin yapılmasının önemli olduğunu söyledi. ADASO Başkanı Zeki Kıvanç da, dünyada gerek üretim sürecinde yaratılan katma değer gerekse ihracat gelirleri içerisindeki yüksek payı nedeniyle tekstilin ekonomik kalkınma sürecinde birçok ülke için öneminden söz etti. Başkan Kıvanç, tekstil sektörünün Türkiye için önemine değinerek, "Tekstil sektörü 413 bin, konfeksiyon 525 bin kişi istihdam ediyor" dedi. İstatistiki rakamları da aktaran Kıvanç, "1980 yılında kişi başına 6.6 kilogram elyaf tüketilirken 2007 yılında 10.9 kilograma yükselmiştir. Yapılan istatistiki çalışmalarda 2023 yılında da bu rakamın kişi başına yaklaşık 13.2 kilogram çıkacağı tahmin edilmektedir. Bu da, sektörümüzde kat edeceğimiz daha çok yol var anlamına geliyor." şeklinde konuştu.