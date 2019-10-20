Eski aletler Diş Hekimliği Müzesi’nde sergilenecek

BUGÜN NELER OLDU

bir diş hekiminin, mesleğe başladığı ilk yıllardan itibaren topladığı asırlık tıbbi malzemeleri Adana'da oluşturulacak müzede sergilenecek. Müzede, 1840'lı yıllarda kullanılan Ermeni bir dişçiye ait dişçi koltuğundan, eski tıp ve diş hekimlerinin kullandığı aletlere, tıp tarihi kitaplarına ve makalelere kadar binlerce eser yer alacak. Emekli diş hekimi Profesör İlter Uzel (74), 1965 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olduktan sonra yurt içi ve dışında hizmetlerde bulunduğunu kaydetti. Gülhane Askeri Tıp Akademisinden 1990 yılında kendi isteğiyle albay rütbesiyle emekli olduğunu dile getiren Uzel, ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinde, Diş Hekimliği Fakültesini kurma çalışmaları yürüttüğünü aktardı. Türkiye'de tıp tarihi ve deontoloji alanında doktora yapan ilk diş hekimlerinden olduğunu belirten Uzel, bugüne kadar 45 kitap yazdığını ve bunlardan antik tıp aletleriyle ilgili çalışmasının Sedat Simavi Tıp Ödülünü aldığını dile getirdi. Uzel, görev yaptığı sürede eski tıbbi malzemeler başta olmak üzere kitap ve makalelere büyük ilgi duyduğunu ve bunları topladığını kaydetti.