Sütcü: İşsizliğin dezavantajını avantaja çevirmek zorundayız

BUGÜN NELER OLDU

Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Çukurova Üniversitesi'nde 2 gün süren 20. Ulusal İktisat Sempozyumunda, çok sayıda diplomasız işsizin bulunduğu ülkemizde, bu durumun avantaja çevrilmesi gerektiğini belirterek, önerilerde bulundu. AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Türkiye Ekonomi Kurumu ve Çukurova Üniversitesi işbirliği ile Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde düzenlenenen ve ekonomistlerin Türkiye ve Dünya ekonomisinin son durumu hakkında sunumlar gerçekleştirdiği sempozyumda bir konuşma yaptı. Sütcü, sanayicilik yaşamından örnekler vererek yaptığı konuşmada, üniversiteli gençlerin mezun olmadan hayata hazırlanması gerektiğini vurguladı. Salonda bulunun üniversiteli gençlere, daha okulu bitirmeden iş hayatına girmeleri tavsiyesinde bulunan Sütcü, "Gençlerimiz üniversiteyi bitirince 'dünyalar benim oldu' diyor ama esas hayat üniversiteyi bitirdikten başlıyor" dedi. Sütçü, "Bu dönem gençlerimiz için hayatın dönüm noktasıdır. Bu nedenle okulu bitirmeden, üç aylık yaz tatilinin bir ayını gezip eğlenmek, 2 aynın da çalışarak değerlendirilmesini öneriyorum. Bunun için biz AOSB olarak üniversitelerimizle işbirliği içinde çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Çünkü, yeni mezun gençlerimiz sanayicilerimizin yanında çalışmaya başladıklarında bekleneni veremedikleri için ustalarına mahcup oluyorlar, daha sonra da ne yazık ki işi bırakabiliyorlar" diye konuştu. Dünya ile rekabet edebilecek katma değerli ürünlerin üretiminin gençler sayesinde olacağına dikkati çeken Sütcü, "Gençlere önem veriyoruz" dedi.