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’da operasyonu düzenlendi

Giriş Tarihi: 28.10.2019
Adana’da uyuşturucu operasyonu düzenlendi
Adana'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3'ü Suriyeli 4 kişi yakalandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışmasında, 4 kişinin kimliğini ve adresini tespit etti. Şüphelilerin merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa ve Yeşilyurt mahallelerindeki adreslerine operasyon düzenlendi. Ekipler, 7 bin 888 uyuşturucu hap, 1 kilo 351 gram esrar, 4,37 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram metamfetamin ele geçirdi. Operasyonda, zanlılar Naim S. ile Suriye uyruklu Ahmet H, Muhammed H. ve Abdulkadir C. gözaltına alındı. Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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Adana’da uyuşturucu operasyonu düzenlendi
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