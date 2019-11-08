Kupa için denize açıldılar

BEDENSEL Engelli Yelken Atatürk Kupası, 16 sporcunun katılımıyla Mersin'de sürüyor. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nca düzenlenen etkinlikte sporcular, eleme müsabakaları için Mersin Marina'dan denize açılarak
en iyi dereceyi elde edebilmek için yarıştı. Büyükler, kadınlar ve gençler kategorilerinde yarışların düzenlendiği kupaya, yurt genelinden 16 sporcu katıldı.
Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi Aynur Olgaç
, ilk kez düzenlenen kupada, ağustos ayında hayatını kaybeden Yelken Milli Takım Antrenörü Cemal Özdiyar
anısına ödüller verileceğini söyledi. Olgaç, "Etkinlik, 2020'de yapılacak Dünya ve Avrupa Şampiyonası için bir seçme niteliğinde. Her yıl iki yarışmaya katılıyoruz. Buradaki kupada sporcuların alacakları dereceler, 2020 için kriter olacak" diye konuştu. İstenilen rüzgar hızının yakalanamaması nedeniyle bir gün gecikmeli başlayan kupa, 10 Kasım'da sona erecek.