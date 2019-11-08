Kupa için denize açıldılar

BUGÜN NELER OLDU

BEDENSEL Engelli Yelken Atatürk Kupası, 16 sporcunun katılımıyla Mersin'de sürüyor.en iyi dereceyi elde edebilmek için yarıştı.Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi, ilk kez düzenlenen kupada, ağustos ayında hayatını kaybedenanısına ödüller verileceğini söyledi. Olgaç, "Etkinlik, 2020'de yapılacak Dünya ve Avrupa Şampiyonası için bir seçme niteliğinde. Her yıl iki yarışmaya katılıyoruz. Buradaki kupada sporcuların alacakları dereceler, 2020 için kriter olacak" diye konuştu.