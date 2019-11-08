Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Kupa için denize açıldılar

Kupa için denize açıldılar

Giriş Tarihi: 8.11.2019
Kupa için denize açıldılar
BEDENSEL Engelli Yelken Atatürk Kupası, 16 sporcunun katılımıyla Mersin'de sürüyor. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nca düzenlenen etkinlikte sporcular, eleme müsabakaları için Mersin Marina'dan denize açılarak en iyi dereceyi elde edebilmek için yarıştı. Büyükler, kadınlar ve gençler kategorilerinde yarışların düzenlendiği kupaya, yurt genelinden 16 sporcu katıldı. Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi Aynur Olgaç, ilk kez düzenlenen kupada, ağustos ayında hayatını kaybeden Yelken Milli Takım Antrenörü Cemal Özdiyar anısına ödüller verileceğini söyledi. Olgaç, "Etkinlik, 2020'de yapılacak Dünya ve Avrupa Şampiyonası için bir seçme niteliğinde. Her yıl iki yarışmaya katılıyoruz. Buradaki kupada sporcuların alacakları dereceler, 2020 için kriter olacak" diye konuştu. İstenilen rüzgar hızının yakalanamaması nedeniyle bir gün gecikmeli başlayan kupa, 10 Kasım'da sona erecek.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kupa için denize açıldılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN