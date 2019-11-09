Gaziantep’te üç bin çiftçiye destek

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 3 bin 40 çiftçiye, bin ton buğday, 30 ton arpa ve 60 ton mercimek tohumu dağıttı. Ortadoğu Fuar Merkezi'ndeki törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, "Bu topraklara rabbim öyle bir nimet vermiş ki, bereketli hilalin tam ortasındayız" dedi. Başkan Fatma Şahin, "Toprak rahat olmazsa çiftçi, çiftçi rahat olmazsa esnaf rahat olmaz. Bunlar zincirin bir halkası. Şehir ekonomisi, toprakla, çiftçiyle, işçiyle başlıyor. Sanayide yüksek teknolojiye geçerken sanayinin altyapısına bak. Gıdaya dayalı sanayide Türkiye beşincisiyiz. Bu önemli bir şeydir" dedi. Daha önce çiftçiye verdikleri destekleri de anımsatan Şahin, "Küçük baş hayvancılığı canlandırmamız lazım. Meralara, hayvanın su içmesi için yalak yapılması gerekiyor güneş enerjisi koyacağız, sondaj yapacağız, çıkan sondajla güneş enerjisini ısıtacağız, yalakla hayvan suya kavuşacak. Suya kavuşunca süte kavuşacak. 'Hijyen süt mutlu kadın' projesi geliştirdik, bu kıymet vermedir. Biz birbirimize önem verirsek Allah da paramızın bereketini verir" diye konuştu. Tarımsal projelerde yeni hedeflerinin Antep Peyniri'ni geliştirmek olduğunu söyleyen Şahin, "Bu memleketin peyniri var ya ne mozeralla gibi ne hellim gibi. Antep peynirini markalaştırmamız lazım. Hak ettiği yerde değil. Peyniri markalaştıracağız. Çok üreteceğiz. Çok tüketeceğiz. Çok satacağız. Çok kazanacağız. Çok kazanınca şehir ekonomisi rahatlayacak. Bu Gaziantep modeli bütün Türkiye'ye model olacak" dedi. AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Şehitkamil Ziraat Odası Başkanı Cuma Yiğit ve çiftçilerin katıldığı törende konuşmaların ardından çiftçilere tohum dağıtımı yapıldı.