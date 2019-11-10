KDK başvurucuyu haklı buldu

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Hatay'da oturan vatandaş, elektrik dağıtım şirketinin kendisine bilgi vermeksizin elektrik sayacını söktüğünü ve haksız olarak 5 bin 812 lira fatura çıkarıldığı gerekçesiyle Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvurarak şikâyetçi oldu. KDK, sayaç üzerinde laboratuvarda inceleme yapılmadığı için hukuka aykırı bulduğu işlemin, usulüne uygun yapılması yönünde tavsiye kararı verdi. Elektrik sayacıyla oynamadığını, kendisinden zorla tahsil edilmek istenen faturanın adil olmadığını ileri süren başvurucu, şirketten 2 yıllık fatura dökümü istediğini ifade etti. Şikâyetçi, 3 ay uğraştıktan sonra aldığı fatura dökümünü incelediğinde sökülen sayaç ile yeni sayaç arasında kilowatt değeri olarak bir fark olmadığını, maddi ve manevi kayıp içerisinde olduğunu, haksızlığın giderilmesini ve bu duruma sebebiyet verenler hakkında işlem yapılmasını talep etti. Konuyla ilgili şirket yetkililerinden bilgi ve belge talep eden KDK'ya gelen yazıda, şikâyetçinin sayacının gövde kapağı açılarak R-S-T faz uçlarının lehim ile kısa devre yapılması neticesinde yüzde 55 oranında eksik ölçüm yapmak için cihazın yavaşlatıldığının tespit edildiği yer aldı. Tüketim incelemelerinde de yavaşlatılmanın teyit edildiğini iddia eden şirket yetkilileri kesilen cezanın yönetmeliğe uygun olduğunu söyledi. KDK, her iki tarafın iddia ve delilleriyle, yönetmelikleri inceledikten sonra verdiği tavsiye kararında mevzuata göre kaçak elektrik kullanma veya sayacı yavaşlatma şüphesi olduğunda sayacın sökülüp, laboratuvarda inceleme yapılması ve tetkiklerin onaylı olması gerektiğini belirtti.