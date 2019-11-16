Petrol savaşlarını bitirecek buluş

GAZİANTEPLİ
oto tamircisi
Murat Ağbaş, petrol
savaşlarını bitirecek
bir buluşa
imza attı. Ağbaş,
araçların yüzde
50 suyla çalışmasını
sağlayan
bir sitem geliştirdi.
3 araçta yaptığı
denemede başarılı
sonuçlar elde eden Ağbaş'ın
geliştirdiği sistemle 2 litre
suyla 70 kilometre gidilebiliyor.
Gaziantepli oto tamircisi,
araçların suyla çalışması için
önemli bir buluşa imza attı.
21 yaşındaki Murat Ağbaş
eski model bir araçta yaptığı
testin başarılı olduğunu
görünce, yeni arabalara da
takarak yaklaşık 70 kilometrelik
yolu 2 litre suyla gitmeyi
başardı.