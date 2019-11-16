Petrol savaşlarını bitirecek buluş

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oto tamircisiMurat Ağbaş, petrolsavaşlarını bitirecekbir buluşaimza attı. Ağbaş,araçların yüzde50 suyla çalışmasınısağlayanbir sitem geliştirdi.3 araçta yaptığıdenemede başarılısonuçlar elde eden Ağbaş'ıngeliştirdiği sistemle 2 litresuyla 70 kilometre gidilebiliyor.Gaziantepli oto tamircisi,araçların suyla çalışması içinönemli bir buluşa imza attı.21 yaşındaki Murat Ağbaşeski model bir araçta yaptığıtestin başarılı olduğunugörünce, yeni arabalara datakarak yaklaşık 70 kilometrelikyolu 2 litre suyla gitmeyibaşardı.