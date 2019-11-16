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savaşlarını bitirecek buluş

Giriş Tarihi: 16.11.2019
Petrol savaşlarını bitirecek buluş
GAZİANTEPLİ oto tamircisi Murat Ağbaş, petrol savaşlarını bitirecek bir buluşa imza attı. Ağbaş, araçların yüzde 50 suyla çalışmasını sağlayan bir sitem geliştirdi. 3 araçta yaptığı denemede başarılı sonuçlar elde eden Ağbaş'ın geliştirdiği sistemle 2 litre suyla 70 kilometre gidilebiliyor. Gaziantepli oto tamircisi, araçların suyla çalışması için önemli bir buluşa imza attı. 21 yaşındaki Murat Ağbaş eski model bir araçta yaptığı testin başarılı olduğunu görünce, yeni arabalara da takarak yaklaşık 70 kilometrelik yolu 2 litre suyla gitmeyi başardı.
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Petrol savaşlarını bitirecek buluş
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