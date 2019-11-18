‘Satranç dünyası Türkiye’ye güveniyor’

BUGÜN NELER OLDU

Mersin'de Uluslararası Satranç Turnuvası Kongre ve Sergi Sarayı'nda devam ediyor. Şampiyonaya, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Rusya, Özbekistan, İran, Ukrayna, Hindistan, Ürdün, Gürcistan, Lübnan, Türkmenistan, Belarus, Yunanistan, Moldova, Suriye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 320 sporcu katıldı. Her yaş grubundan satranç severin katıldığı turnuva, 22 Kasım'da sona erecek. Turnuva sonunda A kategorisinde birinci olan sporcu 7 bin lira, B kategorisinin birincisi ise 2 bin lira ödül alacak. Toplamda ise 51 bin 530 lira ödül dağıtılacak. Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, "Gerek kentlerimizden gerekse yurt dışından gelen sporcular, geçen yıl memnun kaldıkları için tekrar burayı tercih ettiklerini söyledi. Bu Türkiye'ye olan güvenin göstergesidir" dedi.