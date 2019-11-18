‘Timsah’ emekliye ayrıldı

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin çeşitli kentlerinde düzenlenen terörle mücadele operasyonlarında görev alarak önemli başarılara imza atan Belçika Malinois cinsi "Timsah" adlı bomba arama köpeği, emekliye ayrıldı.11 yıl önce dünyaya gelen ve çok kısa bir süre sonra polis teşkilatı bünyesine kazandırılan "Timsah", Emniyet Genel Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezinde uzman personel tarafından yetiştirildi.Bomba arama konusunda uzmanlaştırılan "Timsah", polislerin en güvenilir mesai arkadaşı oldu. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde terör örgütüne yönelik düzenlenen meskun mahal operasyonlarında görev alan dedektör köpek, çok sayıda patlayıcının bulunup imha edilmesine katkı sağladı.Yaklaşık 7 yıldır Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde yer alan ve sorumlu polis memuru İsmail Çelik'in "Evladım" diye nitelendirdiği "Timsah", görev süresini tamamladı. Katıldığı her operasyonda ekiplere yol gösterme anlamında ciddi katkıda bulunan "Timsah", başarı dolu karnesiyle meslek yaşantısını geride bıraktı. "Timsah" için Gaziantep Emniyet Müdürlüğü bünyesinde veda töreni düzenlendi. Törende, aralarında özel harekat, terörle mücadele ve çevik kuvvet ekiplerinin de bulunduğu polisler hüzünlü anlar yaşadı. Kendisi için hazırlanan özel yaş pastayı alkışlar eşliğinde yiyen "Timsah" partinin ardından son defa hünerlerini sergiledi. Törenin sonunda "Timsah", her bir polise patisini uzatarak veda etti.Sorumlu polis memuru İsmail Çelik, Timsah'la beraber çalışmanın bir gurur olduğunu ancak şimdi ondan ayrılmanın üzüntüsünü yaşadığını söyledi. Ona olan sevgisini asla kaybetmeyeceğini ifade eden Çelik, "Onu evladım gibi seviyorum. Yıllarca omuz omuza beraber çalıştık. Yıllarca patlayıcı buldu. Emekli olduktan sonra da bizde kalacak" dedi.