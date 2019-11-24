Cahit Berkay, sevenleriyle birlikte

BUGÜN NELER OLDU

Yeşilçam'ın birçok önemli filminin müziğini yapan usta sanatçı Cahit Berkay, Mersin'de sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı. Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen "Cahit Berkay ve Yeşilçam Film Müzikleri Konseri"ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Şef Serdar Yalçın yönetiminde Cahit Berkay'ın birkaç önemli eserini icra edildi. Daha sonra sahne alan usta sanatçı Cahit Berkay, Yeşilçam'ın birçok önemli filmiyle özdeşleşen müziklerini, konukların beğenisine sundu. Konserde, Melih Kibar, Cahit Berkay ve Moğollar, Yalçın Tura, Santuri Ethem Efendi ve Kemani Sebuh Simonyan gibi bestecilerin eserleri seslendirildi. Cahit Berkay, konserin ilerleyen dakikalarında Türk sinemasına mal olmuş Aile Şerefi, Neşeli Günler, Al Yazmalım, Devlerin Aşkı, Kılıbık, Çiçek Abbas, Hülya, Dila Hatun, Umutsuzlar, Süt Kardeşler, Hababam Sınıfı, Bu Nasıl Dünya ve Güler Misin Ağlar Mısın filmlerinin müziklerini icra etti.